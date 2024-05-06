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19:38, 6 мая 2024Силовые структуры

Российский заключенный заплатил 100 тысяч рублей за свободу и получил новый срок

В Тюмени осудили заключенного, купившего освобождение за 100 тысяч рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Тюменский районный суд отправил 49-летнего мужчину, освободившегося из заключения за взятку, на год и десять месяцев в колонию строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина отбывал наказание за мошенничество. В апреле 2021 года он обратился к начальнику отряда о подаче документов на УДО, однако тот адресовал заключенного к начальнику учреждения, который якобы потребовал за ходатайство 100 тысяч рублей. В случае отказа начальник пригрозил взысканиями и отправкой в штрафной изолятор.

Заключенный согласился, позвонил знакомому и попросил у того деньги. Через три недели вся сумма была переведена на нужный счет, а еще через два месяца мужчину освободили из колонии по УДО. Однако о совершенном преступлении стало известно оперативникам службы собственной безопасности регионального УФСИН. Уголовное дело возбудили в отношении обоих фигурантов. Начальника колонии уволили со службы по отрицательным мотивам и привлекли к уголовной ответственности.

Ранее была названа причина бунта заключенных в ангарской исправительной колонии (ИК) №15.

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