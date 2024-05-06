«Рубин» в добавленное время ушел от поражения в матче РПЛ с ЦСКА

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 6 мая, и завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев голами отметились Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов. У гостей в первом тайме отличился Илья Рожков, а в добавленное время казанцы ушли от поражения благодаря забитому мячу Мирлинда Даку.

Москвичи набрали 39 очков и находятся на восьмом месте в чемпионате. В активе «Рубина» 38 очков, клуб занимает девятую позицию.

ЦСКА в следующем туре 11 мая на выезде сыграт с «Зенитом». «Рубин» в тот же день дома примет «Ростов».

