Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 6 мая 2024Силовые структуры

С устроившего стрельбу в школе Казани взыскали более миллиона рублей

В Казани суд взыскал с устроившего стрельбу в школе Галявиева 1,4 млн рублей
СюжетСтрельба в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Казани суд взыскал 1,4 миллиона рублей с Ильназа Галявиева, который утроил стрельбу в гимназии №175 в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Именно в эту сумму следствие оценило ущерб, который Галявиев нанес зданию. Деньги пойдут в пользу управления образования Казани. Сейчас школу полностью отремонтировали.

В декабре 2023 года прокуратура Татарстана потребовала взыскать 1,4 миллиона рублей ущерба с Галявиева, который отбывает наказание в колонии особого режима «Черный дельфин».

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел в гимназии №175 в Казани. В результате его действий пострадали 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вздрогнуло все вокруг». Россия применила на Украине бомбу с «эффектом землетрясения»

      Раскрыта опасность гнева

      У десятков пассажиров рейса в Европу во время полета внезапно началась рвота

      Россиянам отсоветовали вкладываться в новостройки

      Пожарный раскрыл детали операции по спасению людей из горящего «Крокуса»

      ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем

      Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

      Домработница унаследовала 374 миллиона рублей от начальницы

      Володин назвал способ иноагентам участвовать в выборах после запрета

      В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше