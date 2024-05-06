«Самая сексуальная в мире судья» показала фигуру в купальнике

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», запечатлела себя на пляже. На размещенном кадре она показала фигуру в раздельном купальнике розового цвета, оформленном принтом «горох».

Также знаменитость надела массивные солнцезащитные очки, украшенные сияющими декоративными элементами.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась снимком в откровенном наряде. Тогда спортсменка сфотографировала себя в зеркале, перед которым позировала в топе от бикини ярко-розового оттенка и плавках на завязках.