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22:30, 6 мая 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» показала фигуру в купальнике

Скриншот: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире судьей», запечатлела себя на пляже. На размещенном кадре она показала фигуру в раздельном купальнике розового цвета, оформленном принтом «горох».

Также знаменитость надела массивные солнцезащитные очки, украшенные сияющими декоративными элементами.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, поделилась снимком в откровенном наряде. Тогда спортсменка сфотографировала себя в зеркале, перед которым позировала в топе от бикини ярко-розового оттенка и плавках на завязках.

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      Карина Черных
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