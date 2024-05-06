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17:05, 6 мая 2024Экономика

Си Цзиньпин ответил на претензии главы Еврокомиссии

Си Цзиньпин: проблемы избыточных мощностей в Китае не существует

Фото: Андрей Гордеев / РИА Новости

Проблемы избыточных производственных мощностей в Китае не существует, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, слова которого со ссылкой на «Синьхуа» приводит ТАСС.

«Так называемой проблемы избыточных мощностей в Китае не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса», — сказал китайский руководитель на трехсторонней встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Си Цзиньпин также указал, что сотрудничество сторон является взаимовыгодным благодаря общим интересам в области зеленого и цифрового перехода.

Такое высказывание стало своеобразным ответом на претензии фон дер Ляйен, пообещавшей применить жесткие экономические меры в случае, если КНР добровольно не сократит экспорт.

Еврочиновница по итогам мероприятия посетовала, что Китай продолжает поддерживать свою промышленность на фоне отсутствия роста внутреннего потребления, в то время как продукция страны «наводнила рынок Евросоюза (ЕС)». «Я призвала китайское правительство ответить на это структурное перепроизводство», — сказала она 6 мая.

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      Дмитрий Воронин
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