Система ПВО сбила украинский беспилотник над регионом России

Минобороны России: система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, летательный аппарат относился к самолетному типу.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — отчитались в Минобороны.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов по «ГАЗелям», перевозившим сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили 40 человек.