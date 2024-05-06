США сняли санкции с бывшей «дочки» Сбербанка

Минфин США снял санкции с бывшей швейцарской «дочки» Сбербанка

США сняли санкции с бывшего дочернего подразделения Сбербанка. Об этом со ссылкой на заявление американского Минфина пишет РИА Новости.

Швейцарская компания Sberbank Switzerland AG была продана инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA в сентябре 2022 года. Западные медиа ранее писали, что на нового владельца банка не распространяются западные ограничения, в том числе со стороны США. Sberbank Switzerland AG подпала под секторальные санкции Вашингтона в декабре 2015 года в связи с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно, что американские власти продлили до 1 ноября текущего года разрешение проводить связанные с энергетикой трансакции с российскими банками, попавшими под санкции Штатов. В генлицензии Минфина США речь идет об операциях с Центробанком, ВТБ, Альфа-Банком, Сбербанком, Совкомбанком, банком «Открытие» и любыми другими финансовыми организациями, где им принадлежит доля в размере 50 процентов и более.