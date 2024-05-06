Турист случайно положил в багаж одну вещь и оказался в тюрьме с насильниками

Американский турист, отдыхавший на островах Теркс и Кайкос, Великобритания, случайно положил в багаж одну запрещенную вещь и оказался в тюрьме чужой страны с насильниками. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летнего Майкла Аллана Грима из штата Индиана арестовали летом 2023 года. Когда он собирался вернуться домой из семейного отпуска, сотрудники аэропорта нашли в его сумке магазин с 20 патронами калибра 9 миллиметров. Много месяцев подряд он пытался доказать в суде свою невиновность, однако все равно оказался за решеткой.

Мужчине пришлось отсидеть в тюрьме полгода, он вышел на свободу досрочно за хорошее поведение. Как рассказывает его мать Тереза ​​Пфау, это было тяжелое испытание для Майкла — в тюрьме ему часто угрожали сокамерники. «Майкл совершил ошибку, он был неосторожен. Он должен был знать, что магазин с боеприпасами оказался не там, где должен был быть. Он действительно нарушил закон и взял на себя полную ответственность», — заключила она.

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