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19:03, 6 мая 2024Путешествия

Турист случайно положил в багаж одну вещь и оказался в тюрьме с насильниками

Фото: Silas Stein / DPA / Globallookpress.com

Американский турист, отдыхавший на островах Теркс и Кайкос, Великобритания, случайно положил в багаж одну запрещенную вещь и оказался в тюрьме чужой страны с насильниками. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летнего Майкла Аллана Грима из штата Индиана арестовали летом 2023 года. Когда он собирался вернуться домой из семейного отпуска, сотрудники аэропорта нашли в его сумке магазин с 20 патронами калибра 9 миллиметров. Много месяцев подряд он пытался доказать в суде свою невиновность, однако все равно оказался за решеткой.

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Мужчине пришлось отсидеть в тюрьме полгода, он вышел на свободу досрочно за хорошее поведение. Как рассказывает его мать Тереза ​​Пфау, это было тяжелое испытание для Майкла — в тюрьме ему часто угрожали сокамерники. «Майкл совершил ошибку, он был неосторожен. Он должен был знать, что магазин с боеприпасами оказался не там, где должен был быть. Он действительно нарушил закон и взял на себя полную ответственность», — заключила она.

Ранее таможенники обнаружили 19 редких попугаев в летевшем из Киргизии в Россию самолете. Пернатые прибыли в московский аэропорт Жуковский на адрес 63-летнего жителя столицы, работающего зоологом.

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