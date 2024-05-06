В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Мэрия Белгорода сообщила о режиме опасности беспилотников в городе

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район, опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Других подробностей на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов на «ГАЗели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате ранения получили 42 человека.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.