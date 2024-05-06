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15:13, 6 мая 2024Россия

В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников

Мэрия Белгорода сообщила о режиме опасности беспилотников в городе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район, опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Других подробностей на данный момент не приводится.

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      Никита Абрамов
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