В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Глава призвал жителей, находящихся дома, не подходить к окнам. «Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

В Минобороны России рассказали, что два украинских дрона удалось уничтожить над Белгородской областью.

В ведомстве разъяснили, что устройства засекли с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) около 14:40 в понедельник, 6 мая. Сведений о пострадавших и значительных повреждениях на земле не поступало.