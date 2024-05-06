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15:47, 6 мая 2024Россия

Еще два украинских БПЛА сбили над Белгородской областью

Минобороны России отчиталось еще о двух сбитых украинских беспилотниках

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам на территории России удалось пресечь 6 мая около 14:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Затем Минобороны отчиталось еще о трех сбитых над российским регионом БПЛА самолетного типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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