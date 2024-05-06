В Белгородской области уточнили число погибших при атаке дронов

Гладков: при атаке в Борисовском районе Белгородской области погибли 7 человек

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале уточнил число погибших при атаке дронов в Борисовском районе. По его словам, жертвами удара по гражданским автомобилям стали семь местных жителей.

«Уточненная информация по трагедии в Борисовском районе. В результате воздушной атаки дронами погибли семь мирных жителей. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал губернатор.

Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Как ранее заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, ранены 42 человека, в том числе трое детей.

Об атаке ВСУ по гражданским автомобилям в Белгородской области стало известно ранее 6 мая. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Известно, что автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье».