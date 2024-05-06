В Херсонской области прокомментировали попытки ВСУ форсировать Днепр

Сенатор Кастюкевич назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

Попытки ВСУ форсировать Днепр являются билетом в один конец. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр», — отметил он.

По его словам, российские военные «ведут активную оборону левого берега, нанося точные удары по военным объектам и артиллерии врага на правобережье». Для украинцев форсирование Днепра — это билет в один конец, резюмировал Кастюкевич.

29 апреля сообщалось, что группа операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины была уничтожена на правом берегу Днепра.

3 мая стало известно, что военнослужащие группировки «Днепр» ВС России за сутки уничтожили 18 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины на херсонском направлении.