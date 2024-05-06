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09:00, 6 мая 2024Россия

В Херсонской области прокомментировали попытки ВСУ форсировать Днепр

Сенатор Кастюкевич назвал попытки ВСУ форсировать Днепр билетом в один конец

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Попытки ВСУ форсировать Днепр являются билетом в один конец. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр», — отметил он.

По его словам, российские военные «ведут активную оборону левого берега, нанося точные удары по военным объектам и артиллерии врага на правобережье». Для украинцев форсирование Днепра — это билет в один конец, резюмировал Кастюкевич.

29 апреля сообщалось, что группа операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины была уничтожена на правом берегу Днепра.

3 мая стало известно, что военнослужащие группировки «Днепр» ВС России за сутки уничтожили 18 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины на херсонском направлении.

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      Марина Совина
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