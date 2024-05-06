В российском городе мигранты начали требовать больше денег за работу

Ura.ru: в Тюмени мигранты начали требовать больше денег за работу

В Тюмени мигранты из ближнего зарубежья, которых жители нанимают для выполнения работ по хозяйству, стали требовать за свои услуги в два раза больше денег. Об этом сообщил источник Ura.ru, знакомый с ситуацией.

Как отметил собеседник агентства, сейчас минимальная стоимость труда иностранцев, нанятых для работы в российском городе, составляет четыре тысячи рублей вместо прежних двух. «Повышение цен мигранты объясняют уменьшением числа приезжих рабочих, многие из которых решили вернуться на родину, что привело к дефициту рабочей силы», — указал он.

Источник подчеркнул, что несмотря на рост стоимости услуг мигрантов, местные жители продолжают нанимать их. Он допустил, что это связано с умением иностранцев выполнять большой объем сельскохозяйственных и строительных работ.

В правоохранительных органах пока ситуацию не комментировали, утверждает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца спецоперации — его жену и несовершеннолетнюю дочь.