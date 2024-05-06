В российском городе второй раз за час объявили ракетную опасность

В Белгороде второй раз за час объявили ракетную опасность

В Белгороде второй раз за час запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.

Тех, кто находится на улице, глава области попросил спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В 15:41 по московскому времени Гладков опубликовал пост о начале сигнала ракетной атаки. В 16:18 он сообщил о ее отмене. В 16:27 он сообщил о втором за час запуске сирены ракетной опасности.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.