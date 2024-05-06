Венгрия отказалась выдавать украинцев Киеву

Вице-премьер Шемьен: Венгрия не выдаст Киеву украинцев призывного возраста

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что страна не выдаст Киеву украинцев призывного возраста. Его цитирует ATV.

По его словам, Венгрия не может допустить, чтобы граждане Украины возвращались на родину, рискуя своими жизнями. Такое решение было продиктовано соображениями «элементарной безопасности», объяснил он.

Шемьен отметил, что венгерские власти не станут разбираться, является ли тот или иной переехавший в страну украинец военнообязанным. «Так что те, кто бежал к нам с Украины, в безопасности. Мы их не экстрадируем», — добавил Шемьен.

В 2023 году Шемьен пообещал не выдавать Украине сбежавших из страны граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу. Он заверил, что Будапешт не проводит расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу.