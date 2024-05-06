Владельцу сгоревшего с людьми склада в Москве дали срок

Суд дал 3 года хозяину цветочного склада в Москве, где сгорели семь человек

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы владельца цветочного склада на Комсомольской площади Антона Мачелюка за пожар, который лишил жизни семерых сотрудников склада и посетителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мачелюк признан виновным по статье 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Его отправят в колонию-поселение. Осужденный также должен выплатить компенсации по искам потерпевших.

Суд установил, что в ноябре 2022 года в арендованных Мачелюком помещениях началось возгорание. Огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров, спасателям понадобилось девять часов на тушение. Из пожара не смогли спастись семь человек. В ходе расследования выяснилось, что в 2019 году на территории складов уже был пожар из-за многочисленных нарушений требований пожарной безопасности.