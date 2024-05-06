ВСУ атаковали два КамАЗа в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на два КамАЗа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два КамАЗа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Два КамАЗа в районе села Щетиновка Белгородского района подверглись атакам ВСУ с помощью FPV-дронов. По предварительным данным, никто не пострадал», — написал он.

В результате взрывов один грузовик полностью сгорел. Второе транспортное средство получило серьезные повреждения. На месте работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что военные сбили над Белгородской областью семь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

В свою очередь, Вячеслав Гладков уточнил, что воздушные цели поразили на подлете к Белгороду. По его словам, в селе Никольском пострадала восьмилетняя девочка, еще одного местного жителя спасти не смогли.