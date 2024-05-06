Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на три месяца

В Верховную Раду внесен проект продления военного положения еще на три месяца

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в очередной раз продлить мобилизацию и военное положение еще на три месяца. Соответствующие проекты внесены на рассмотрение депутатов Верховной Рады, следует из данных сайта украинского парламента.

Как следует из карточек законопроектов, документы уже поступили на рассмотрение в профильные комитеты законодательной палаты. В первую очередь решение о законе должны будут принять в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Последний раз Зеленский подписывал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине 12 февраля.

Ранее мобилизовать еще два миллиона человек Украину призвали в Эстонии. По словам подполковника Вооруженных сил республики в отставке Лео Куннаса, ради победы в конфликте Киев должен удвоить численность своей армии.