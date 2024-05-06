Звезда «Универа» признался в желании отказаться от съемок в продолжении сериала

Актер Мартынов заявил, что хотел отказаться от съемок в продолжении «Универа»

Российский актер и звезда сериала «Универ» Александр Мартынов признался, что хотел отказаться от съемок в продолжении проекта. Комментарий публикует Teleprogramma.pro.

«Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился», — сказал артист.

Мартынов подчеркнул, что не пожалел о своем выборе, и отметил, что его герой раскроется.

Ранее сообщалось, что персонаж Кузя из «Универа», которого играет актер Виталий Гогунский, станет олигархом в продолжении проекта под названием «Универ. 13 лет спустя».