Бывшая следовательница МВД России получила восемь лет колонии за коробку конфет

Суд дал 8 лет экс-следовательнице МВД из Петербурга за взятку в 895 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшую следовательницу управления МВД России по Центральному району города Рукият Расулову за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Женщина признана виновной в получении должностным лицом взятки в крупном размере. После отбытия наказания ей запрещено служить в правоохранительных органах еще восемь лет.

Суд установил, что 13 июля 2022 года Расулова получила коробку конфет, в которой помимо сладостей лежали деньги. Сразу после этого она была задержана сотрудниками управления собственной безопасности МВД. В конфетах было спрятано 895 тысяч рублей. За эти деньги следовательница обещала закрыть уголовное дело о мошенничестве.

Факт коррупции был вскрыт с помощью посредника, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

27 апреля Октябрьский суд Петербурга арестовал до 24 июня заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики следственного управления УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области Елену Куляпину, обвиняемую в коррупции. Она потребовала от коммерсантов, чтобы ее мужа взяли на работу.