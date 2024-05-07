На компьютерах Apple обнаружили опасный вирус

Mashable: вирус Cuckoo, делающий скриншоты, распространили среди компьютеров Mac

Пользователи компьютеров Apple столкнулись с вирусом, который делал изображения экрана их устройств. Об этом сообщает издание Mashable.

Об атаке с использованием вируса рассказали аналитики компании Kandji. Вредоносное ПО Cuckoo («Кукушка») распространяли в основном через приложение DumpMedia Spotify Music, предназначенное для пользователей стримингового сервиса Spotify.

Выяснилось, что после загрузки приложения опасный вирус копировал некоторые данные пользователя. Так, он собирал информацию о компьютере, передавал данные из ряда приложений, таких как «Заметки», Telegram, Discord. Также Cuckoo делал скриншоты экрана компьютера и отправлял их злоумышленникам.

Специалисты Kandji обратили внимание, что вирусное приложение распространялось среди пользователей как старых компьютеров Mac на базе процессоров Intel, так и новых моделей на базе чипов Apple Silicon. В качестве меры предосторожности эксперты рекомендовали не скачивать программы из неизвестных источников.

В начале мая журналисты издания Appleinsider сообщили, что ряд пользователей Apple получил сообщения о необходимости сменить пароль. По словам авторов медиа, единственным способом решить возникшую проблему является сброс пароля.