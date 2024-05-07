Девочка решила продать игрушку за миллионы рублей ради покупки дома

Девочка из Новосибирска решила продать игрушку за 3 млн руб. ради покупки дома

Пятилетняя девочка из Новосибирска Василиса решила продать игрушку ради покупки дома. Она выставила изделие на продажу за три миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас Василиса живет с мамой, отцом и братом в небольшой квартире. «Мы очень любим отдыхать на природе и поняли, что нам нужен свой дом. Конечно, эта идея обсуждалась при Василисе и, видимо, очень ей понравилась. Дочь давно мечтает о своей комнате, и в доме она у нее была бы», — рассказала мать девочки.

Чтобы помочь родителям накопить на новое жилье, Василиса начала продавать сшитые самостоятельно мягкие игрушки. Первым товаром стала игрушка в форме леопарда — первая большая работа девочки, которая победила в городском конкурсе. Отмечается, что цену назначала сама создательница.

«Мы выложили объявление, и я спросила у Васи, какую цену поставить. Она, недолго думая, ответила: "Три миллиона"», — поделилась мама. Она добавила, что объявление привлекло внимание. Люди начали интересоваться как самой игрушкой, так и ее ценой. Мама Варвары считает, что им удастся найти покупателя.

Ранее стало известно, что 41-летняя Кэтрин Лофтхаус из города Лафборо, Великобритания, продала игрушку детства и заработала 111 тысяч рублей.