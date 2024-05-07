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11:35, 7 мая 2024Экономика

Девочка решила продать игрушку за миллионы рублей ради покупки дома

Девочка из Новосибирска решила продать игрушку за 3 млн руб. ради покупки дома

Фото: Ezhenaphoto / Shutterstock / Fotodom

Пятилетняя девочка из Новосибирска Василиса решила продать игрушку ради покупки дома. Она выставила изделие на продажу за три миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Сейчас Василиса живет с мамой, отцом и братом в небольшой квартире. «Мы очень любим отдыхать на природе и поняли, что нам нужен свой дом. Конечно, эта идея обсуждалась при Василисе и, видимо, очень ей понравилась. Дочь давно мечтает о своей комнате, и в доме она у нее была бы», — рассказала мать девочки.

Чтобы помочь родителям накопить на новое жилье, Василиса начала продавать сшитые самостоятельно мягкие игрушки. Первым товаром стала игрушка в форме леопарда — первая большая работа девочки, которая победила в городском конкурсе. Отмечается, что цену назначала сама создательница.

«Мы выложили объявление, и я спросила у Васи, какую цену поставить. Она, недолго думая, ответила: "Три миллиона"», — поделилась мама. Она добавила, что объявление привлекло внимание. Люди начали интересоваться как самой игрушкой, так и ее ценой. Мама Варвары считает, что им удастся найти покупателя.

Ранее стало известно, что 41-летняя Кэтрин Лофтхаус из города Лафборо, Великобритания, продала игрушку детства и заработала 111 тысяч рублей.

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      Александра Качан
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