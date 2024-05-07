Киркоров назвал двух достойных занять его место артистов

Киркоров заявил, что Билан и Лазарев достойны занять его место на сцене

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал двух артистов, достойных занять его место на сцене. Об этом он высказался в YouTube-шоу «Сплетни-шейкер».

«Пожалуй, сегодня — это Сергей Лазарев и, конечно же, по своему таланту очень неординарный, сложный Дима Билан», — заявил Киркоров.

Киркоров отметил, что Лазарев и Билан являются разными артистами, несмотря на то, что их часто сравнивают. «Меня тоже сравнивают с тем же Колей Басковым. А вот Леонтьев был один», — заключил он.

Ранее артист пренебрежительно отозвался о певице Любови Успенской. Киркоров назвал артистку попрошайкой и заявил, что она «выклянчивала шмотки и подарки».

До этого Киркоров порассуждал о перспективах замужества певицы и телеведущей Ольги Бузовой.