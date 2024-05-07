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13:43, 7 мая 2024Наука и техника

Китайская станция Chang’e-6 доставит на Луну «сюрприз»

SpaceNews: китайская АМС Chang’e-6 доставит на Луну небольшой ровер

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Китайская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chang’e-6 доставит на Луну «сюрприз» — небольшой ровер. Об этом пишет SpaceNews.

Издание обратило внимание на снимок прикрепленного к посадочному модулю АМС лунохода, опубликованный китайской стороной. «О луноходе мало что известно, но упоминание о марсоходе Chang’e-6 содержится в сообщении Шанхайского института керамической химии и инженерии Китайской академии наук. Предполагается, что небольшой ровер оснащен инфракрасным спектрометром», — говорится в публикации.

Ровер может изучить лунные породы, что облегчит поиск воды на Луне. С посадочным модулем планетоход будет связываться, предположительно, по Wi-Fi. Издание затрудняется описать способ спуска лунохода с посадочной платформы на поверхность естественного спутника Земли.

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3 мая с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Китае стартовала ракета Long March-5 Y8 с лунной АМС Chang'e-6. Цель очередной китайской лунной миссии — доставка до двух килограммов образцов реголита с обратной стороны Луны на Землю. Программа Chang'e-6 рассчитана на 53 дня.

8,2-тонная АМС Chang'e-6 включает четыре основных модуля — служебный (для выхода на окололунную орбиту), посадочный (для совершения мягкой посадки на поверхность естественного спутника Земли), ракетной установки (для старта с лунной поверхности) и возвращаемой капсулы (для доставки образцов реголита на Землю).

В случае успеха Chang'e-6 станет первой миссией человечества по доставке образцов реголита с обратной стороны Луны.

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      Иван Потапов
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