Лидер группы «Пилот» объяснил высказывание Шевчука о революции

Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф: Шевчук всю жизнь был против власти

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф объяснил высказывание лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о революции, сделанное на концерте в Дубае. Слова музыканта приводит издание «Абзац».

Кнабенгоф отметил, что взгляды Шевчука нельзя назвать объективными. «Юра всю жизнь был против власти — это уже многолетняя привычка. Я думаю, что дело в невозможности принять новое, увидеть какие-то изменения в стране», — заявил он.

Лидер «Пилота» отметил, что Шевчук остался «революционером, подростком и нигилистом». Он также выразил сомнение, что музыкант сможет рассчитывать на выступления в России.

Ранее стало известно, что Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Артист заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией. На это заявление обратил внимание председатель движения «Совет отцов России» Андрей Згонников, заявивший, что Шевчук «раскачивает ситуацию внутри страны».