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13:37, 7 мая 2024Культура

Лидер группы «Пилот» объяснил высказывание Шевчука о революции

Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф: Шевчук всю жизнь был против власти
Илья Кнабенгоф

Илья Кнабенгоф. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф объяснил высказывание лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о революции, сделанное на концерте в Дубае. Слова музыканта приводит издание «Абзац».

Кнабенгоф отметил, что взгляды Шевчука нельзя назвать объективными. «Юра всю жизнь был против власти — это уже многолетняя привычка. Я думаю, что дело в невозможности принять новое, увидеть какие-то изменения в стране», — заявил он.

Лидер «Пилота» отметил, что Шевчук остался «революционером, подростком и нигилистом». Он также выразил сомнение, что музыкант сможет рассчитывать на выступления в России.

Ранее стало известно, что Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Артист заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией. На это заявление обратил внимание председатель движения «Совет отцов России» Андрей Згонников, заявивший, что Шевчук «раскачивает ситуацию внутри страны».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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