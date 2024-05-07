Линда Евангелиста впервые появилась на Met Gala после неудачной пластики

Модель Линда Евангелиста впервые появилась на Met Gala после неудачной операции

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста впервые появилась на бале Met Gala после неудачной пластической операции. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя манекенщица посетила мероприятие в Нью-Йорке в наряде белого цвета, включающем белый топ без рукавов и юбку длины макси с разрезом сзади. При этом она надела полупрозрачные перчатки длиной выше локтя и остроносые туфли, оформленные сеткой. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили ей волосы в аккуратные локоны и дополнили ее образ крупными серьгами.

В последний раз Евангелиста была замечена на Met Gala девять лет назад. Тогда знаменитость примерила красное платье с черным объемным бантом.

Позже, в сентябре 2021 года, стало известно, что Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав от медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что супермодель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015-го по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия.