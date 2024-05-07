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13:13, 7 мая 2024Ценности

Линда Евангелиста впервые появилась на Met Gala после неудачной пластики

Модель Линда Евангелиста впервые появилась на Met Gala после неудачной операции

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста впервые появилась на бале Met Gala после неудачной пластической операции. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя манекенщица посетила мероприятие в Нью-Йорке в наряде белого цвета, включающем белый топ без рукавов и юбку длины макси с разрезом сзади. При этом она надела полупрозрачные перчатки длиной выше локтя и остроносые туфли, оформленные сеткой. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили ей волосы в аккуратные локоны и дополнили ее образ крупными серьгами.

В последний раз Евангелиста была замечена на Met Gala девять лет назад. Тогда знаменитость примерила красное платье с черным объемным бантом.

Позже, в сентябре 2021 года, стало известно, что Евангелиста подала в суд на изуродовавшую ее клинику Zeltiq Aesthetics, потребовав от медиков 50 тысяч долларов. В иске отмечалось, что супермодель прошла несколько процедур липосакции в период с 2015-го по 2016 год, чтобы уменьшить жир на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Однако процедуры имели обратный эффект — у звезды развилась парадоксальная жировая гиперплазия.

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      Мария Винар
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