Матвиенко прокомментировала выступление Путина на инаугурации

Матвиенко: слова Путина на инаугурации — выступление уверенного в себе лидера

Слова президента России Владимира Путина на инаугурации — выступление уверенного в себе лидера. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в эфире Первого канала.

«Что касается выступления Владимира Владимировича, это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведёт страну, что нужно делать, спокойное, уверенное и последовательное. Очень миролюбивое выступление», — сказала она.

По ее мнению, президент расставил акценты на то, что Москва готова дружить с теми, кто разделяет ее подходы.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле. Сразу после инаугурации российское правительство, согласно закону, уйдет в отставку.

После вступления в должность глава государства принял смотр Президентского полка и посетил благодарственный молебен. Молитву произнес патриарх Московский и всея Руси Кирилл.