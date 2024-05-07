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11:37, 7 мая 2024Мир

В МИД назвали «определенным сигналом» приглашение Запада на инаугурацию Путина

Рябков: приглашение представителей Запада на инаугурацию является сигналом

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Приглашение представителей западных и других недружественных стран на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина является определенным сигналом. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных мер на отказ представителей некоторых стран Запада присутствовать на инаугурации Путина.

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      Виктория Кондратьева
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