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09:06, 7 мая 2024Интернет и СМИ

Сотрудница PornHub развеяла популярный миф о сайте

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Глава сообщества и бренда компании PornHub Алекс Кекеси развеяла популярный миф о порносайте. Об этом она высказалась в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

Кекеси опровергла утверждение о том, что компания сама снимает контент. «Многие люди на самом деле не понимают, что такое PornHub и как он работает. Они знают просто само название сайта. Мы постоянно получаем вопросы типа: "Когда вы проводите кастинг?"», — пожаловалась она.

Как объяснила сотрудница компании, PornHub — это платформа, на которой пользователи выкладывают свой контент.

Ранее популярная американская порноактриса, известная как Казуми, раскрыла влияние карьеры в индустрии контента для взрослых на отношения с возлюбленным. Она рассказала, что пользователи сети постоянно отправляют парню порно с ее участием.

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      Олег Давыдов
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