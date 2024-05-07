Сотрудница PornHub развеяла популярный миф о сайте

Глава сообщества и бренда компании PornHub Алекс Кекеси развеяла популярный миф о порносайте. Об этом она высказалась в эфире подкаста Holly Randall Unfiltered, запись которого доступна на YouTube.

Кекеси опровергла утверждение о том, что компания сама снимает контент. «Многие люди на самом деле не понимают, что такое PornHub и как он работает. Они знают просто само название сайта. Мы постоянно получаем вопросы типа: "Когда вы проводите кастинг?"», — пожаловалась она.

Как объяснила сотрудница компании, PornHub — это платформа, на которой пользователи выкладывают свой контент.

Ранее популярная американская порноактриса, известная как Казуми, раскрыла влияние карьеры в индустрии контента для взрослых на отношения с возлюбленным. Она рассказала, что пользователи сети постоянно отправляют парню порно с ее участием.