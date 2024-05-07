На инаугурации Путина заметили его 91-летнюю классную руководительницу

На инаугурации Путина присутствовала его классная руководительница Вера Гуревич

На инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина присутствовала его классная руководительница 91-летняя Вера Гуревич. Учителя главы государства на церемонии заметил корреспондент РИА Новости.

Гуревич была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс ленинградской школы №193. Она также стала автором мемуаров о школьных годах главы государства «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Глава государства неоднократно упоминал, что до сих пор поддерживает с педагогом отношения.

В своей книге Гуревич рассказала, что в школе Путин нередко участвовал в потасовках. При этом будущий президент России демонстрировал острый ум, обладая очень хорошей памятью. Педагог также подчеркнула, что Путин всегда демонстрировал любовь к немецкому языку и с первых уроков демонстрировал удивительные способности к нему.

В январе 2023 года президент также рассказал о своей первой учительнице Тамаре Чижовой, которую охарактеризовал как очень добрую женщину. Он подчеркнул, что педагог была настоящим профессионалом.