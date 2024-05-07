Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:26, 7 мая 2024Россия

На инаугурации Путина заметили его 91-летнюю классную руководительницу

На инаугурации Путина присутствовала его классная руководительница Вера Гуревич

Кадр: Telegram-канал SHOT

На инаугурации переизбранного президента России Владимира Путина присутствовала его классная руководительница 91-летняя Вера Гуревич. Учителя главы государства на церемонии заметил корреспондент РИА Новости.

Гуревич была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс ленинградской школы №193. Она также стала автором мемуаров о школьных годах главы государства «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». Глава государства неоднократно упоминал, что до сих пор поддерживает с педагогом отношения.

В своей книге Гуревич рассказала, что в школе Путин нередко участвовал в потасовках. При этом будущий президент России демонстрировал острый ум, обладая очень хорошей памятью. Педагог также подчеркнула, что Путин всегда демонстрировал любовь к немецкому языку и с первых уроков демонстрировал удивительные способности к нему.

В январе 2023 года президент также рассказал о своей первой учительнице Тамаре Чижовой, которую охарактеризовал как очень добрую женщину. Он подчеркнул, что педагог была настоящим профессионалом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо бить жестко». Кадыров призвал взять Одессу и Харьков в мае и обещал «приятные изменения» после Дня Победы

      Евросоюз собрался ударить по новому газовому проекту России

      ЕС предложил альтернативу для не желающих вооружать Украину стран

      Российская армия уничтожила авиабомбами позиции ВСУ в Сумской области

      Белоруссия и Россия проведут внезапную проверку с носителями ядерного оружия

      Раскрыты подробности содержания сержанта армии США в российском СИЗО

      Россиянам назвали опасную для жизни неисправность автомобиля

      В России спортсмены-мусульмане выгнали русских детей из зала ради намаза

      Из-за учений НАТО в европейской столице введут комендантский час

      В России назвали сроки начала поставок электромотоциклов Aurus

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше