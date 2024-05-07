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07:00, 7 мая 2024Забота о себе

Отказывающаяся от интимной стрижки девушка рассказала о проблемах в отношениях

Фото: Billie / Unsplash

Психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет девушке, которая отказалась брить волосы в интимных местах и столкнулась с удивившей ее проблемой в отношениях. Мнение специалистки опубликовал The Guardian.

Обратившаяся за помощью женщина рассказала, что ее новому возлюбленному не нравится заниматься с ней оральным сексом. При этом девушка заверила, что раньше у нее не было проблем с мужчинами из-за отсутствия интимной эпиляции. «Он говорит, что на вкус это довольно горько и что волосы на лобке оставляют неприятные ощущения», — отметила читательница.

Девушка подчеркнула, что несмотря на негативную реакцию партнера, она не собирается избавляться от волос и предложила просто продолжать попытки. «Когда мы это делаем, он начинает беспокоиться, напрягаться, испытывать стресс и в конце концов отказывается. Это меня расстраивает, и он это знает», — заявила женщина.

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В ответ на письмо Стивенсон Коннолли призвала читательницу не заставлять партнера делать то, что ему явно не нравится. «Если человек в постели постоянно ощущает тревогу и стресс, то он может вообще отказаться от секса. В худшем случае у него разовьется эректильная дисфункция», — предупредила психотерапевт.

Специалистка добавила, что в сексе взаимное согласие и удовольствие всегда должны быть в приоритете. Она подчеркнула, что в постели бесполезно уговаривать, жаловаться и требовать, так как это лишь отталкивает партнера. Вместо этого, психотерапевт посоветовала перестать давить и подождать. «Возможно, в какой-то момент он почувствует себя безопаснее и сам проявит инициативу», — заключила Стивенсон Коннолли.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах перечислил основные причины потери интереса к сексу. По его мнению, мужчины и женщины не испытывают влечения друг к другу из-за взаимных обид или перераспределения семейных обязанностей.

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      Алиса Дмитриева
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