Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 7 мая 2024Экономика

Российский город встал в восьмибалльные пробки из-за подготовки к 9 Мая

URA.RU: челябинцы застряли в восьмибалльных пробках из-за подготовки к 9 Мая

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Челябинск встал в восьмибалльные пробки после генеральной репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает URA.RU.

На время подготовки к мероприятию с трех до пяти часов вечера центр города перекрыли. В пробке застряла и военная техника — танки, современные и ретро-модели. Затор образовался на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. По данным сервиса «Яндекс карты», сложность дорожной ситуации на указанном участке оценивается в семь баллов.

По мнению 22 процентов российских автолюбителей, от пробок можно избавиться, сделав проезд по дорогам бесплатным. 82 процента респондентов думают, что для уменьшения количества заторов необходимо совершенствовать дорожные развязки, а 52,7 процента убеждены, что нужно строить больше новых дорог. 28,4 процента участников опроса считают необходимым убрать часть тормозящих движение съездов.

Ранее россиянам рассказали, как к 9 мая разгоняют дождевые облака. Как пояснил заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин, в небе с помощью самолетов распыляют реагент. Кристаллы аккумулируют влагу, увеличивают массу, что ускоряет выпадение осадков. В итоге небо освобождается от облаков.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержали двух полковников. СБУ заявила, что они хотели взять в заложники и убить Зеленского

      Наркозависимый перепутал незнакомца с обидчиком и напал на него с ножом

      На компьютерах Apple обнаружили опасный вирус

      Россияне массово устремились в одну популярную пляжную страну в мае

      Глава Федерации борьбы России отреагировал на избиение ребенка тренером

      Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным ядерные учения

      ООН обвинила Израиль в нарушении всех норм международного права при эвакуации

      Путин подписал указ о целях развития России

      Песков порассуждал о вмешательстве других стран в избирательные процессы России

      Лукашенко заявил о приближении мира к ядерной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше