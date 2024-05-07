Российский город встал в восьмибалльные пробки из-за подготовки к 9 Мая

URA.RU: челябинцы застряли в восьмибалльных пробках из-за подготовки к 9 Мая

Челябинск встал в восьмибалльные пробки после генеральной репетиции парада ко Дню Победы. Об этом сообщает URA.RU.

На время подготовки к мероприятию с трех до пяти часов вечера центр города перекрыли. В пробке застряла и военная техника — танки, современные и ретро-модели. Затор образовался на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных. По данным сервиса «Яндекс карты», сложность дорожной ситуации на указанном участке оценивается в семь баллов.

По мнению 22 процентов российских автолюбителей, от пробок можно избавиться, сделав проезд по дорогам бесплатным. 82 процента респондентов думают, что для уменьшения количества заторов необходимо совершенствовать дорожные развязки, а 52,7 процента убеждены, что нужно строить больше новых дорог. 28,4 процента участников опроса считают необходимым убрать часть тормозящих движение съездов.

Ранее россиянам рассказали, как к 9 мая разгоняют дождевые облака. Как пояснил заслуженный военный летчик России Геннадий Бакулин, в небе с помощью самолетов распыляют реагент. Кристаллы аккумулируют влагу, увеличивают массу, что ускоряет выпадение осадков. В итоге небо освобождается от облаков.