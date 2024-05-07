Раскрыты подробности избиения российской пенсионерки из-за пасхальной службы

В пансионате Красноярска перестали избивать пенсионерку, увидев лужу крови

Крестник 89-летней пенсионерки, на которую напали в пансионате Красноярска «Ветеран» за просмотр трансляции пасхального богослужения, раскрыл подробности избиения. Его слова приводит «7-ой канал».

«Со слов бабушки, она кричала, просила помощи, а остановились две бабушки-соседки бить ее этими костылями только тогда, когда увидели лужу крови. Видно, что тумбочка замывалась, следы остались от крови. Она сказала мне, что они остановились только тогда, когда увидели, [что] очень много крови вышло», — вспоминает мужчина.

На фото, представленных родственниками избитой женщины, видны гематомы и кровоподтеки по всему телу пенсионерки, а также опухшие после избиения руки.

О случившемся в Красноярском крае стало известно во вторник, 7 мая. 89-летняя женщина захотела включить трансляцию пасхальной службы в районе четырех часов утра, когда была одна в комнате. Впоследствии туда вернулась соседка, которой не понравился включенный телевизор. Сначала она потребовала выключить его, но, получив отказ, пришла в комнату с подругой и избила вместе с ней пенсионерку тростями для ходьбы из железа. В результате у пенсионерки оказался сломан нос.