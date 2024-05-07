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13:47, 7 мая 2024Экономика

Раскрыты сроки коммерческих поставок обновленного Aurus Senat

Мантуров: коммерческие поставки обновленного Aurus Senat начнутся с 2025 года

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

В настоящее время обновленная версия премиум-автомобиля Aurus Senat производится только для Гаража особого назначения (ГОН). Коммерческие поставки этой машины на российский рынок начнутся со следующего года, заявил исполняющий обязанности вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Рестайлинговую версию Aurus Senat ранее продемонстрировали в ходе инаугурации президента России Владимира Путина. Глава государства приехал на церемонию на этом автомобиле с госномером О902ВН977.

Впервые новинку отечественного автопроизводителя показали в начале мая 2024 года. Мантуров уточнял, что обновленная версия Senat будет отличаться от старой в том числе наличием в ней новых деталей российского производства.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера сообщил о передаче прав собственности на бывший завод японского концерна Toyota в Санкт-Петербурге бренду Aurus. Мантуров пояснил, что эту процедуру завершили давно, а производство отечественных автомобилей премиум-класса на площадке планируют запустить до конца этого года.

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