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16:14, 7 мая 2024Мир

Reuters опровергло свое сообщение о вызове посла России в МИД Франции

Reuters: МИД Франции не вызывал посла России Мешкова

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Министерство иностранных дел Франции не вызывало посла России Алексея Мешкова. Об этом сообщило агентство Reuters, опровергнув собственное сообщение, сделанное ранее.

По данным агентства, МИД Франции прокомментировал вызов посла республики во внешнеполитическое ведомство России, но не ответил зеркальным шагом.

Ранее Reuters сообщило, что посол России был вызван в МИД Франции из-за предполагаемых кампаний по дезинформации. Во французском внешнеполитическом ведомстве обвинили Москву в дестабилизации европейских стран, в частности, посредством кибератак и гибридных действий.

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