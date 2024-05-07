В Азии признали троекратное преимущество России перед НАТО в боеприпасах

JT: Россия сейчас производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО

Россия сейчас производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО. Об этом заявил профессор стратегических исследований Центра политических исследований в Нью-Дели и научный сотрудник Академии Роберта Боша в Берлине Брама Челлани в статье для The Japan Times (JT).

По его словам, даже «беспрецедентные» санкции не подорвали российскую экономику, не говоря уже о попытках Запада заставить Москву изменить свою позицию.

«Вместо этого Россия перешла к военной экономике: сейчас она производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО, включая больше ракет, чем она производила до начала конфликта», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что большая часть западных государств, напротив, сталкивается с экономической стагнацией.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны.