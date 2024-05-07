Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 7 мая 2024Мир

В Азии признали троекратное преимущество России перед НАТО в боеприпасах

JT: Россия сейчас производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Россия сейчас производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО. Об этом заявил профессор стратегических исследований Центра политических исследований в Нью-Дели и научный сотрудник Академии Роберта Боша в Берлине Брама Челлани в статье для The Japan Times (JT).

По его словам, даже «беспрецедентные» санкции не подорвали российскую экономику, не говоря уже о попытках Запада заставить Москву изменить свою позицию.

«Вместо этого Россия перешла к военной экономике: сейчас она производит почти в три раза больше боеприпасов, чем НАТО, включая больше ракет, чем она производила до начала конфликта», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что большая часть западных государств, напротив, сталкивается с экономической стагнацией.

Ранее бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Мишустина ушло в отставку. Когда сформируют новый кабинет министров?

      Украинский нардеп сообщила об отсутствии оборонительных сооружений за Авдеевкой

      SpaceX раскрыла дизайн скафандра для выхода в открытый космос

      В России оценили мировые цены на нефть

      В России собрались временно разрешить вывоз бензина из страны

      Агроном назвал правила полива картофеля

      Организатор концерта в Кремле объяснил решение пригласить Орбакайте

      МЧС предупредило о заморозках под Москвой

      Переживший нападение стрелка в церкви пастор поблагодарил бога за осечку

      Полковника госохраны Украины заподозрили в покушении на Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше