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17:36, 7 мая 2024Мир

В Финляндии заподозрили контрразведку в разглашении гостайны

Iltalehti: в Финляндии расследуется разглашение гостайны в работе контрразведки

Фото: Wojtkosky Cezary / Globallookpress.com

Полиция Финляндии расследует предполагаемое разглашение государственной тайны в ходе работы отдела контрразведки Полиции безопасности Финляндии (SUPO) с российскими информаторами. Об этом сообщает издание Iltalehti.

«Власти расследуют деятельность SUPO, связанную с российскими информаторами. Начальник контрразведки Пертти Хаакслуото отстранен от должности», — утверждается в публикации.

По данным издания, полиция Финляндии расследует утечку данных из компьютера, которым пользовался глава контрразведки, что, предположительно, привело к разглашению конфиденциальной информации и гостайны сторонним лицам.

По информации полиции, уголовное расследование также касается разведывательной деятельности Сил обороны Финляндии.

Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией при принятии закона о беженцах.

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