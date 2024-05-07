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13:27, 7 мая 2024Россия

В России назвали цель анонса «массовой атаки» со стороны ВСУ

Патрушев: анонсом атаки со стороны ВСУ хотели испортить праздник инаугурации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что анонс «массовой атаки» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник», — назвал цель подобной информации Патрушев, отметив, что Киев все делал для этого.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что таким планам не удастся реализоваться.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Этот срок для главы государства станет пятым по счету. Он пробудет на своем посту шесть лет — до 2030 года.

Утром в этот же день появилась информация о том, что украинская армия готовит массированный удар по территории России.
Предполагалось, что ВСУ начнут совершать атаки с 6:00. По слухам, украинские военные якобы планировали применить более 50 беспилотников, а также десятки дальнобойных ракет.

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      Варвара Кошечкина
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