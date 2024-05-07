В России назвали цель анонса «массовой атаки» со стороны ВСУ

Патрушев: анонсом атаки со стороны ВСУ хотели испортить праздник инаугурации

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев считает, что анонс «массовой атаки» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Для чего? Для того чтобы испортить нам торжество, праздник», — назвал цель подобной информации Патрушев, отметив, что Киев все делал для этого.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул, что таким планам не удастся реализоваться.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Этот срок для главы государства станет пятым по счету. Он пробудет на своем посту шесть лет — до 2030 года.

Утром в этот же день появилась информация о том, что украинская армия готовит массированный удар по территории России.

Предполагалось, что ВСУ начнут совершать атаки с 6:00. По слухам, украинские военные якобы планировали применить более 50 беспилотников, а также десятки дальнобойных ракет.

