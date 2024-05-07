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12:11, 7 мая 2024Экономика

В России создали аналог Lego

Российский аналог Lego поступит в продажу под брендом Rubrick

Фото: Vlad Hilitanu / Unsplash

Отечественный аналог покинувших российский рынок конструкторов Lego будет выпускаться под брендом Rubrick и поступит в продажу не раньше второй половины 2024 года, пишет «Коммерсант», ссылаясь на предпринимателя Айнара Абдрахманова, владеющего 95 процентами компании-производителя.

Компания «Рубрик-ОД» была создана в сентябре 2023 года. По словам бизнесмена, проект решено было запустить в связи с запросом со стороны покупателей. Он отметил, что охрана патентов Lego в России уже закончилась, поэтому с юридической точки зрения создание аналога допустимо. Конструкторы обещают выпускать в том числе с медийными персонажами.

Датская Lego ушла из России в 2022 году, но до сих пор занимает половину рынка конструкторов в стране. На месте ее магазинов осенью 2022 года решили запустить сеть «Мир кубиков». Тогда сообщалось, что она насчитывает 60 торговых точек, расположенных более чем в 20 российских городах, и будет торговать в том числе продукцией, ввезенной по параллельному импорту.

При этом Lego Group не теряет надежды вернуться в РФ и не закрывает местный офис в стране. Разорвав отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 локальным магазином бренда, российское подразделение Lego продолжило работу. По данным на лето 2023 года, в нем было трудоустроено девять сотрудников, занятых борьбой с контрафактом и контактами с госорганами.

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      Дмитрий Воронин
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