Джонсон: отправка Францией солдат на Украину свидетельствует об отчаянии НАТО

Отправка Францией солдат Иностранного легиона на Украину свидетельствует об отчаянии НАТО. Об этом заявил бывший агент Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, такое решение президента Франции Эммануэля Макрона — сумасшествие, поскольку такие провокационные шаги свидетельствуют лишь о царящем в Североатлантическом альянсе отчаянии.

Он добавил, что солдаты легиона вернутся домой в гробах, если от их тел хоть что-нибудь останется.

Ранее Джонсон отметил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны. По словам экс-сотрудника ЦРУ, Россия в любом случае уничтожит военный потенциал Киева.