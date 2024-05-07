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15:45, 7 мая 2024Мир

В США отправку Францией солдат на Украину назвали отчаянием НАТО

Джонсон: отправка Францией солдат на Украину свидетельствует об отчаянии НАТО

Кадр: @judgingfreedom / YouTube

Отправка Францией солдат Иностранного легиона на Украину свидетельствует об отчаянии НАТО. Об этом заявил бывший агент Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, такое решение президента Франции Эммануэля Макрона — сумасшествие, поскольку такие провокационные шаги свидетельствуют лишь о царящем в Североатлантическом альянсе отчаянии.

Он добавил, что солдаты легиона вернутся домой в гробах, если от их тел хоть что-нибудь останется.

Ранее Джонсон отметил, что Россия стремится нанести не только тактическое поражение Украине, но и повлиять на деятельность Североатлантического альянса на территории страны. По словам экс-сотрудника ЦРУ, Россия в любом случае уничтожит военный потенциал Киева.

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      Семен Александров
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