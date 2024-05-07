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18:02, 7 мая 2024Силовые структуры

Задержанных ФСБ семерых неонацистов осудили за экстремизм в российском регионе

В Ростовской области семь участников неонацистской группировки получили срок

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Новочеркасский городской суд вынес приговор в отношении семерых жителей Ростовской области, причастных к деятельности региональной ячейки запрещенной в России и признанной экстремистской организации National-Socialism/White Power (NS/WP). Об этом сообщает «Интерфакс».

Молодые люди будут отбывать наказание от двух до 6,5 года в колонии общего режима. По данным силовиков, они планировали проведение акций с использованием самодельных зажигательных устройств. Их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ и МВД.

В зависимости от роли и степени участия молодых людей признали виновными по статьям 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), 112 ( «Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что готовивших теракты 17-летних членов проукраинской группировки отправили в СИЗО.

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      Илона Палей
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