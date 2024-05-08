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19:38, 8 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев ответил на обвинения главы Союза журналистов России

Блогер Лебедев назвал Союз журналистов России «союзом бессмысленных людей»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил на слова главы Союза журналистов России Владимира Соловьева, который счел, что Лебедев критикует профессию журналиста ради самопиара. На эту тему он высказался в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Как человек, который учился на журфаке целых два курса, могу думать о журналистах абсолютно все, что угодно, включая Союз журналистов России. Журналист — бессмысленная профессия, а Союз журналистов России — это союз бессмысленных людей», — сказал блогер.

Ранее Соловьев обвинил Лебедева в том, что он, критикуя журналистов, занимается самопиаром. Он подчеркнул, что журналистика в России находится на высоком уровне развития. Соловьев призвал не относиться к высказываниям дизайнера о представителях этой профессии серьезно.

Незадолго до этого блогер критически высказался о журналистах в своем обзоре новостей. Лебедев назвал представителей этой профессии никчемными людьми и заявил, что нормальные люди не выбирают такую работу. По мнению дизайнера, журналисты часто допускают ошибки и ни в чем не разбираются.

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      Мария Большакова
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