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16:54, 8 мая 2024Экономика

Аварийные бригады Москвы перешли на круглосуточное дежурство из-за ветра

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ветра

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аварийные бригады Москвы переведены на круглосуточное дежурство из-за сильного ветра. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Круглосуточно теперь работают бригады инженерных компаний и префектур административных округов. При этом уточняется, что электросетевые организации получили указание привести в готовность источники аварийного питания.

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. На момент написания материала столичные синоптики смогли зафиксировать порывы ветра до 16 метров в секунду.

«Просим горожан быть предельно внимательнее на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в посте Комплекса городского хозяйства Москвы.

8 мая в Москве пошел снег. Снег в столице прошел также 7 мая. На фоне майских заморозков власти решили вновь включить отопление.

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