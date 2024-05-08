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14:24, 8 мая 2024Экономика

Автовладельцам назвали ведущие к поломке кондиционера ошибки

naavtotrasse.ru: дозаправка хладагента предотвратит поломку кондиционера

Фото: Pxhere

Предотвратить поломку кондиционера в машине поможет регулярное техобслуживание. Из-за чего устройство чаще всего выходит из строя, рассказал портал naavtotrasse.ru.

Специалисты советуют регулярно проверять систему вентиляции и кондиционирования, не пренебрегая чисткой радиатора и дозаправкой хладагента. Без хладагента агрегат не сможет создать давление для продвижения фреона по каналам. Для поддержания нужного уровня хладагента на СТО необходимо заезжать хотя бы раз в год. Также стоит уделять внимание воздуховодам и дефлекторам печки. Экономить на замене салонного фильтра нельзя.

Включать кондиционер следует не только летом, но и зимой, подчеркивают эксперты. Для хорошей работы устройства нужно использовать его два-три раза в неделю — благодаря этому внутренние детали получают необходимую смазку.

Ранее автолюбителям рекомендовали научиться грамотно пользоваться коробкой передач. Переведя селектор коробки передач в ручной режим и заблокировав высокую передачу, можно уменьшить расход топлива на 100 литров в год, что эквивалентно пяти тысячам рублей.

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      Виктория Клабукова
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