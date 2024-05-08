Единственный в России «Ишак» полетает на параде

Участвовавший в ВОВ истребитель И-16 поднимется в небо на параде в Новосибирске

Единственный в России одномоторный истребитель-моноплан И-16, который принимал участие в боях Великой Отечественной войны (ВОВ) и был восстановлен к 79-й годовщине Победы, пролетит на параде 9 мая в Новосибирске, передает РИА Новости.

«В этом году советский И-16 станет единственным боевым историческим самолетом, который поднимется в небо в рамках акции "Бессмертный авиаполк". Восстановление легендарного истребителя — многолетний кропотливый труд большого количества патриотов и энтузиастов, начиная от поисковых отрядов, заканчивая авиационными предприятиями нашей страны», — сказал президент фонда «Крылатая память победы» Борис Осятинский.

Он рассказал, что фрагменты самолета, который называли «Ишаком», обнаружили в 1992 году в двух километрах от озера Коккоярви в Карелии. Самолет мог состоять на вооружении 155-го истребительного авиаполка, который базировался в этом районе. Предположительно, И-16 совершил вынужденную посадку летом 1941 года. Фамилию летчика и серийный номер истребителя определить не удалось.

По словам Осятинского, в Карелии нашли фрагменты деревянного фюзеляжа, центроплан, шасси, консоли крыла, часть оперения и двигатель воздушного охлаждения М-62. После изучения табличек с маркировкой эксперты предположили, что консоли изготовили на Горьковском заводе №21 имени Орджоникидзе, а центроплан — на авиационном заводе №153 имени Чкалова. Найденные детали отправили на реставрацию в Новосибирск, которую провел Новосибирский авиационный завод имени Чкалова и компания «Авиареставрация». Окончательную сборку, наземные и летные испытания выполнили в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина (СибНИА).

В апреле стало известно, что советский тяжелый танк ИС-7, который был одним из самых мощных танков своего времени, отправили в реставрационную лабораторию парка «Патриот». После восстановления ИС-7 вернется в первый павильон «Тяжелые танки и САУ СССР» Танкового музея парка «Патриот».