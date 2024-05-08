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19:20, 8 мая 2024Ценности

Хирург объяснила изменения во внешности помолодевшего Бена Аффлека

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Пластический хирург Раджа Мохана раскрыла возможную пластику американского актера Бена Аффлека на фоне слухов об инъекциях ботокса. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Доктор предположила, что 51-летний артист прибегал к омолаживающим процедурам в виде филлеров и ботокса. «На старых фотографиях у него есть морщины на лбу и гусиные лапки в области глаз. Однако во время последнего выхода в свет лицо Аффлека гладкое», — объяснила она.

При этом врач подчеркнула, что подтяжку лица актер не делал, поскольку для такой манипуляции характерны потери объема в области челюсти и щек. «Я не думаю, что ему сделали подтяжку лица, потому что изменения в его внешности не настолько кардинальны», — уточнила Мохана.

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По информации анонимных источников из близкого окружения Аффлека, он делал именно инъекции ботокса. «Бен выглядит великолепно. Ему сделали ботокс — все делают его перед мероприятиями. Ему не кололи филлеры и точно не делали никаких операций», — заключил инсайдер.

Ранее Аффлек взволновал фанатов внешним видом. Актер выступил на программе футболиста Тома Брэди в классическом синем костюме, состоящем из пиджака и брюк.

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      Екатерина Ештокина
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