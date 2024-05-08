Хирург объяснила изменения во внешности помолодевшего Бена Аффлека

Пластический хирург Раджа Мохана раскрыла возможную пластику американского актера Бена Аффлека на фоне слухов об инъекциях ботокса. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Доктор предположила, что 51-летний артист прибегал к омолаживающим процедурам в виде филлеров и ботокса. «На старых фотографиях у него есть морщины на лбу и гусиные лапки в области глаз. Однако во время последнего выхода в свет лицо Аффлека гладкое», — объяснила она.

При этом врач подчеркнула, что подтяжку лица актер не делал, поскольку для такой манипуляции характерны потери объема в области челюсти и щек. «Я не думаю, что ему сделали подтяжку лица, потому что изменения в его внешности не настолько кардинальны», — уточнила Мохана.

По информации анонимных источников из близкого окружения Аффлека, он делал именно инъекции ботокса. «Бен выглядит великолепно. Ему сделали ботокс — все делают его перед мероприятиями. Ему не кололи филлеры и точно не делали никаких операций», — заключил инсайдер.

Ранее Аффлек взволновал фанатов внешним видом. Актер выступил на программе футболиста Тома Брэди в классическом синем костюме, состоящем из пиджака и брюк.