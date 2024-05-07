Бена Аффлека заподозрили в инъекциях ботокса на новых фото

Американский актер Бен Аффлек выступил на программе футболиста Тома Брэди, которая прошла в рамках фестиваля Netflix Is a Joke Fes, и взволновал фанатов внешним видом. Соответствующие кадры и комментарии публикует Page Six.

51-летний супруг исполнительницы Дженнифер Лопес вышел в свет в классическом синем костюме, состоящем из пиджака и брюк. Помимо этого, он надел белую рубашку.

Пользователи сети оценили внешность актера в комментариях под постом, заподозрив его в инъекциях ботокса. «Ему точно сделали ботокс. Многие мужчины прибегают к нему чаще, чем женщины», «Похоже на свежий ботокс», «Нет ничего более непривлекательного, чем мужчина, который делает подтяжку лица», «Лазер и ботокс?», «Похоже, он набрал вес, а не сделал подтяжку лица», — высказались они.

В марте папарацци заметили сменившего имидж Бена Аффлека. На размещенных кадрах было видно, что знаменитость полностью сбрил бороду, отказавшись от волос на лице.