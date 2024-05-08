Кадыров дал свою оценку западной технике и бойцам НАТО

Глава Чечни Кадыров назвал бойцов НАТО неподготовленными

Глава Чечни назвал бойцов НАТО неподготовленными, а западную технику — «ерундой». Свою оценку вооружению и бойцам Североатлантического альянса политик дал в ходе трофейной выставки на центральной площади Грозного, пишет РИА Новости.

«Я вообще не считаю это техникой. Сталь слабая, техника тяжелая, бойцы НАТО неподготовленные, не участвовали в боевых действиях», — заявил Кадыров журналистам.

В ходе выставки глава Чечни также рассказал, что разработал новую тактику и готовит сюрприз для «шайтанов» в зоне специальной военной операции (СВО). Однако подробности стратегии он не раскрыл, почеркнув, что в районе боевых действий находятся больше девяти тысяч военных из республики, которые по его предположению, смогут «нанести хороший урон».

Ранее политик, говоря о ходе СВО, призвал в течение месяца взять под контроль Харьков и Одессу. После этого, по его словам, Россия должна заставить президента Украины Владимира Зеленского подписать документы о капитуляции и гарантии русскоязычного народа. Помимо этого он пообещал «хорошие и приятные» изменения после 9 мая, однако не раскрыл детали.