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10:45, 8 мая 2024Спорт

Кержаков отправился на стажировку в испанский клуб

Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье»
Александр Кержаков

Александр Кержаков . Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Российский футбольный тренер Александр Кержаков проходит стажировку в испанской «Севилье». Об этом он рассказал ТАСС.

По словам специалиста, он отправился в Севилью, так как у него есть свободное время. «Я договорился о стажировке со спортивным директором Виктором Орта. Стажировка предполагает посещение игр, тренировок, общение с главным тренером», — рассказал Кержаков.

Россиянин добавил, что ему было приятно вернуться в Севилью. «Болельщики узнавали, как ни странно, хотя прошло много времени, но это приятно. Пообщался с президентом клуба, это сын того президента, когда я был игроком здесь. Конечно, все душевно встретили», — отметил тренер.

Последним местом работы Кержакова был сербский клуб «Спартак» (Субботица), который он покинул в ноябре прошлого года. В бытность футболистом россиянин с 2007 по 2008 год выступал за «Севилью». Вместе с командой он выиграл Кубок УЕФА, Кубок Испании и Суперкубок страны.

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      Алексей Гусев
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